Milano 9:45
43.010 +0,34%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:45
9.297 +0,09%
24.295 +0,08%

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Andamento annoiato per il maggiore indice americano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,24%.

Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6.444,3 con primo supporto visto a 6.371,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6.347,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
