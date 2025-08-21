Milano 20-ago
42.865 0,00%
Nasdaq 20-ago
23.250 -0,58%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 20-ago
9.288 0,00%
Francoforte 20-ago
24.277 0,00%

Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,19% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 3.771,82 punti

Risultato positivo dell'1,19% per Shanghai, alle 05:48, che continua gli scambi a 3.771,82 punti.
