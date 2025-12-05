Milano 4-dic
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,08% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.878,99 punti

Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,08% alle 04:48 e scambia a 3.878,99 punti.
