Milano
27-nov
43.220
0,00%
Nasdaq
26-nov
25.237
+0,87%
Dow Jones
26-nov
47.427
+0,67%
Londra
27-nov
9.694
0,00%
Francoforte
27-nov
23.768
0,00%
Venerdì 28 Novembre 2025, ore 06.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (+0,17% alle 04:48)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (+0,17% alle 04:48)
L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.881,77 punti
In breve
,
Finanza
28 novembre 2025 - 04.48
Shanghai mostra un esiguo +0,17% alle 04:48 e passa di mano a 3.881,77 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,16% alle 04:48)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,16% alle 04:48)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (-0,2% alle 07:20)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,05% alle 16:00)
Altre notizie
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,1% alle 13:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,15% alle 13:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,19% alle 13:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,19% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Dow Jones (-0,05% alle 19:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (+0,13% alle 19:30)
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto