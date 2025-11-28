Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (+0,17% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.881,77 punti

Shanghai mostra un esiguo +0,17% alle 04:48 e passa di mano a 3.881,77 punti.
