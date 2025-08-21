Milano 15:35
42.912 +0,11%
Nasdaq 15:35
23.157 -0,40%
Dow Jones 15:35
44.710 -0,51%
Londra 15:35
9.284 -0,04%
Francoforte 15:35
24.224 -0,22%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Construction & Materials
Giornata negativa per il comparto costruzioni europeo, che continua la seduta a 798,37 punti, in calo dello 0,78%.
Condividi
```