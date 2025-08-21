Milano 12:49
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata di guadagni per il comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 401,66 punti.
