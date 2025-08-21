New York: scambi al rialzo per PDD Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di commercio globale
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,54%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di PDD Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di PDD Holdings
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 122,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 118,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 125,9.
