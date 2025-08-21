Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:08
23.117 -0,57%
Dow Jones 18:08
44.734 -0,45%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: scambi al rialzo per PDD Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di commercio globale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,54%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di PDD Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di PDD Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 122,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 118,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 125,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
