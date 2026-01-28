Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:52
26.066 +0,49%
Dow Jones 20:52
49.008 +0,01%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: performance negativa per PDD Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per PDD Holdings
Composto ribasso per la società di commercio globale, in flessione del 2,97% sui valori precedenti.
Condividi
```