New York: si concentrano le vendite su CDW

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore americano di prodotti hardware e software
, con un ribasso dell'1,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di CDW
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso CDW
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di CDW
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 165,3 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 167,8, mentre il primo supporto è stimato a 162,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)