New York: rosso per CDW

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore americano di prodotti hardware e software, che sta segnando un calo dell'1,70%.

Il trend di CDW mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di CDW ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 144,4 USD. Supporto a 141,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 147,3.

