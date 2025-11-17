New York: rosso per CDW

fornitore americano di prodotti hardware e software

CDW

Nasdaq 100

CDW

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo dell'1,70%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 144,4 USD. Supporto a 141,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 147,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)