Nasdaq-100, entrano sei nuove società nell'indice tra cui la spagnola Ferrovial

(Teleborsa) - Nasdaq, società di servizi finanziari che controlla l'omonimo listino, ha annunciato la ricostituzione annuale del Nasdaq-100, l'indice azionario delle maggiori 100 imprese non-finanziarie quotate sul Nasdaq, che entrerà in vigore prima dell'apertura del mercato lunedì 22 dicembre 2025.

Sono sei le società che saranno aggiunte all'indice: Alnylam Pharmaceuticals (ALNY), Ferrovial (FER), Insmed (INSM), Monolithic Power Systems (MPWR), Seagate Technology Holdings (STX), Western Digital (WDC).

Le seguenti sei società saranno rimosse dall'indice: Biogen (BIIB), CDW Corporation (CDW), GlobalFoundries (GFS), Lululemon Athletica (LULU), ON Semiconductor (ON), The Trade Desk (TTD).

Ferrovial, azienda spagnola attiva a livello mondiale nel settore delle infrastrutture, è stata inserita nell'indice Nasdaq-100 dopo un anno e mezzo la quotazione sul mercato azionario statunitense. La società ha iniziato a essere quotata sul mercato azionario statunitense a maggio 2024, parallelamente alle quotazioni in Spagna e nei Paesi Bassi. Ferrovial è diventata così il primo componente dell'indice IBEX 35 a negoziare le proprie azioni ordinarie sul Nasdaq.

"L'inclusione di Ferrovial nel Nasdaq-100 evidenzia la forza del nostro distintivo modello di business integrato nella fornitura di infrastrutture essenziali - ha dichiarato Ignacio Madridejos, CEO di Ferrovial - Questo traguardo migliora la nostra visibilità presso gli investitori statunitensi e globali, amplia la nostra base azionaria e riflette la fiducia del mercato nella nostra capacità di sviluppare progetti di alto valore che stimolano la crescita economica e aiutano le comunità in cui operiamo a prosperare".
