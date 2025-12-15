Nasdaq-100, entrano sei nuove società nell'indice tra cui la spagnola Ferrovial

Nasdaq

(Teleborsa) -, società di servizi finanziari che controlla l'omonimo listino, ha annunciato la, l'indice azionario delle maggiori 100 imprese non-finanziarie quotate sul Nasdaq, che entrerà in vigore prima dell'apertura del mercato lunedì 22 dicembre 2025.Sonole società che sarannoall'indice:(ALNY),(FER),(INSM),(MPWR),(STX),(WDC).Le seguenti sei società sarannodall'indice:(BIIB),(CDW),(GFS),(LULU),(ON), The Trade Desk (TTD)., azienda spagnola attiva a livello mondiale nel settore delle infrastrutture, è stata inserita nell'indice Nasdaq-100 dopo un anno e mezzo la quotazione sul mercato azionario statunitense. La società ha iniziato a essere quotata sul mercato azionario statunitense a maggio 2024, parallelamente alle quotazioni in Spagna e nei Paesi Bassi. Ferrovial è diventata così il"L'inclusione di Ferrovial nel Nasdaq-100 evidenzia la forza del nostro distintivo modello di business integrato nella fornitura di infrastrutture essenziali - ha dichiarato- Questo traguardo migliora la nostra visibilità presso gli investitori statunitensi e globali, amplia la nostra base azionaria e riflette la fiducia del mercato nella nostra capacità di sviluppare progetti di alto valore che stimolano la crescita economica e aiutano le comunità in cui operiamo a prosperare".