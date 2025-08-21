Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:08
23.117 -0,57%
Dow Jones 18:08
44.734 -0,45%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: si concentrano le vendite su Moderna

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Moderna
(Teleborsa) - Ribasso per la società americana di biotecnologia, che presenta una flessione del 2,71%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo scenario di breve periodo di Moderna evidenzia un declino dei corsi verso area 25,49 USD con prima area di resistenza vista a 27,36. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
