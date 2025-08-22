Milano 21-ago
0 0,00%
Nasdaq 21-ago
23.143 -0,46%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 21-ago
9.309 +0,23%
Francoforte 21-ago
24.293 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.104,61 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.104,61 in apertura.
