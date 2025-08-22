Milano 21-ago
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,32%

Hang Seng a 25.184,66 punti

Indice Hang Seng +0,32% a quota 25.184,66 all'apertura pomeridiana.
