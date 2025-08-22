Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:56
23.547 +1,75%
Dow Jones 19:56
45.698 +2,04%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

Borsa: Ottima performance per il Dow Jones, in accelerazione del 2,03% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 45.693,92 punti

In breve, Finanza
L'indice del principale listino americano mette a segno un rialzo del 2,03% alle 19:30 e avanza a 45.693,92 punti.
