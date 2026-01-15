Milano 16:57
45.878 +0,50%
Nasdaq 16:57
25.703 +0,93%
Dow Jones 16:57
49.448 +0,61%
Londra 16:57
10.243 +0,58%
Francoforte 16:57
25.349 +0,25%

Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,10%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 49.201,1 punti

Il Dow Jones avanza dello 0,10%, a quota 49.201,1 in apertura.
