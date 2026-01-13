Milano
9:12
45.686
-0,10%
Nasdaq
12-gen
25.788
0,00%
Dow Jones
12-gen
49.590
+0,17%
Londra
9:12
10.149
+0,09%
Francoforte
9:12
25.405
0,00%
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 09.29
Borsa: Ottima performance per Tokyo, in accelerazione del 3,21% alle 07:20
Il Nikkei 225 passa di mano a 53.609,25 punti
In breve
,
Finanza
13 gennaio 2026 - 07.20
Tokyo mette a segno un rialzo del 3,21% alle 07:20 e avanza a 53.609,25 punti.
