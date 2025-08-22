Milano 12:17
43.229 +0,50%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 12:17
9.304 -0,05%
Francoforte 12:17
24.306 +0,05%

Cambi: euro a 1,1598 dollari alle 11:30

Euro a 1,1598 sul dollaro alle 11:30.
