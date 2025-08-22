Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 18:07
23.506 +1,57%
Dow Jones 18:07
45.738 +2,13%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto costruzioni europeo guadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 807,79 punti.
