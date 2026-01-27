Milano 11:09
45.081 +0,29%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:09
10.188 +0,38%
Francoforte 11:09
24.913 -0,08%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo guadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 828,04 punti.
Condividi
```