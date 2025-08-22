Milano 17:35
New York: calo per CSX
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense, che mostra un decremento del 2,73%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CSX, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CSX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 36,87 USD. Primo supporto visto a 33,24. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 31,6.

