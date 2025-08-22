Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:59
23.534 +1,69%
Dow Jones 19:59
45.662 +1,96%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

New York: movimento negativo per Monster Beverage

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Monster Beverage
Composto ribasso per il produttore e fornitore di bevande, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
Condividi
```