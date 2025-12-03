Milano 2-dic
43.355 0,00%
Nasdaq 2-dic
25.556 +0,84%
Dow Jones 2-dic
47.474 +0,39%
Londra 2-dic
9.702 0,00%
Francoforte 2-dic
23.711 0,00%

Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per Wall Street, che è stata galvanizzata dal recupero della Bitcoin sopra i 90.000 dollari e dal buon andamento del settore tech. Occhi puntati sulle banche centrali in particolare la Federal Reserve che la prossima settimana dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base.

Il Dow Jones termina a 47.474 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 6.829 punti.

In denaro il Nasdaq 100 (+0,84%); come pure, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,32%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni industriali (+0,87%) e informatica (+0,84%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia (-1,28%), materiali (-0,83%) e utilities (-0,72%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+10,15%), Caterpillar (+2,54%), Honeywell International (+1,52%) e Cisco Systems (+1,09%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Walt Disney, che ha chiuso a -1,82%.

Scivola Coca Cola, con un netto svantaggio dell'1,78%.

In rosso Chevron, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.

Tentenna IBM, con un modesto ribasso dell'1,27%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intel (+8,65%), NXP Semiconductors (+7,95%), Microchip Technology (+6,14%) e MicroStrategy Incorporated (+5,73%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Advanced Micro Devices, che ha chiuso a -2,06%.

Spicca la prestazione negativa di Kraft Heinz, che scende dell'1,62%.

Monster Beverage scende dell'1,63%.

Calo deciso per Exelon, che segna un -1,51%.
