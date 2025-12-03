Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

informatica

energia

materiali

utilities

Boeing

Caterpillar

Honeywell International

Cisco Systems

Walt Disney

Coca Cola

Chevron

IBM

Intel

NXP Semiconductors

Microchip Technology

MicroStrategy Incorporated

Advanced Micro Devices

Kraft Heinz

Monster Beverage

Exelon

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per Wall Street, che è stata galvanizzata dal recupero della Bitcoin sopra i 90.000 dollari e dal buon andamento del settore tech. Occhi puntati sulle banche centrali in particolare la Federal Reserve che la prossima settimana dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base.Iltermina a 47.474 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 6.829 punti.In denaro il(+0,84%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,32%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,87%) e(+0,84%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,28%),(-0,83%) e(-0,72%).Tra i(+10,15%),(+2,54%),(+1,52%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,82%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,27%.Tra i(+8,65%),(+7,95%),(+6,14%) e(+5,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.scende dell'1,63%.Calo deciso per, che segna un -1,51%.