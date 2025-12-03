Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per Wall Street, che è stata galvanizzata dal recupero della Bitcoin sopra i 90.000 dollari e dal buon andamento del settore tech. Occhi puntati sulle banche centrali in particolare la Federal Reserve che la prossima settimana dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base.
Il Dow Jones
termina a 47.474 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 6.829 punti.
In denaro il Nasdaq 100
(+0,84%); come pure, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,32%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni industriali
(+0,87%) e informatica
(+0,84%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia
(-1,28%), materiali
(-0,83%) e utilities
(-0,72%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Boeing
(+10,15%), Caterpillar
(+2,54%), Honeywell International
(+1,52%) e Cisco Systems
(+1,09%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Walt Disney
, che ha chiuso a -1,82%.
Scivola Coca Cola
, con un netto svantaggio dell'1,78%.
In rosso Chevron
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.
Tentenna IBM
, con un modesto ribasso dell'1,27%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Intel
(+8,65%), NXP Semiconductors
(+7,95%), Microchip Technology
(+6,14%) e MicroStrategy Incorporated
(+5,73%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Advanced Micro Devices
, che ha chiuso a -2,06%.
Spicca la prestazione negativa di Kraft Heinz
, che scende dell'1,62%. Monster Beverage
scende dell'1,63%.
Calo deciso per Exelon
, che segna un -1,51%.