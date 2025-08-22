Milano
17:35
43.310
+0,69%
Nasdaq
19:59
23.534
+1,69%
Dow Jones
19:59
45.662
+1,96%
Londra
17:35
9.321
+0,13%
Francoforte
17:35
24.363
+0,29%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 20.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: performance negativa per McKesson
New York: performance negativa per McKesson
Migliori e peggiori
,
In breve
22 agosto 2025 - 20.00
Ribasso composto e controllato per il
distributore di prodotti farmaceutici
, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: andamento rialzista per McKesson
New York: McKesson in forte calo
New York: si concentrano le vendite su McKesson
New York: andamento negativo per McKesson
Titoli e Indici
Mckesson
-2,00%
Altre notizie
New York: risultato positivo per McKesson
New York: in calo McKesson
New York: McKesson scende verso 643,8 USD
New York: performance negativa per Take-Two Interactive Software
New York: performance negativa per Align Technology
New York: performance negativa per EQT