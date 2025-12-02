New York: scambi negativi per McKesson

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti farmaceutici
, che presenta una flessione del 3,51% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di McKesson
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 845,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 816,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 806,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)