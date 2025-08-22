Milano 17:35
New York: scatto rialzista per Builders FirstSource

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di prodotti per l'edilizia, che tratta in rialzo dell'8,43%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Builders FirstSource più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Builders FirstSource. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 149,2 USD. Primo supporto visto a 135,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 126,7.

