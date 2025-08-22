New York: scatto rialzista per Builders FirstSource

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di prodotti per l'edilizia
, che tratta in rialzo dell'8,43%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Builders FirstSource
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Builders FirstSource
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 149,2 USD. Primo supporto visto a 135,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 126,7.
