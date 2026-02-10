Milano 17:35
New York: scatto rialzista per Hasbro

(Teleborsa) - Grande giornata per ilfabbricante di giocattoli statunitense, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,82%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hasbro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hasbro rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Hasbro sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 108,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 96,75. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 120,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
