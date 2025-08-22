Piazza Affari: scambi in positivo per Nexi

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nexi
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di breve periodo di Nexi
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,665 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,545. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,785.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)