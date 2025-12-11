Milano 12:48
43.585 +0,27%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 12:48
9.672 +0,17%
Francoforte 12:48
24.149 +0,08%

Piazza Affari: scambi in positivo per DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per DiaSorin
Balza in avanti l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,45%.
Condividi
```