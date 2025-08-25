Milano 22-ago
43.310 0,00%
Nasdaq 22-ago
23.498 +1,54%
Dow Jones 22-ago
45.632 +1,89%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 22-ago
24.363 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.339,14 punti

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.339,14 in apertura.
