Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.630,54 punti

Finanza
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.630,54 in apertura.
