Milano 11:37
45.093 +0,33%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:37
9.974 +0,43%
Francoforte 11:37
24.497 +0,03%

Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,62%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 26.301,78 punti

In breve, Finanza
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,62%), archiviando le contrattazioni a 26.301,78 punti.
