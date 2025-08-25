Milano
17:35
43.228
-0,19%
Nasdaq
19:52
23.514
+0,07%
Dow Jones
19:52
45.379
-0,55%
Londra
22-ago
9.321
0,00%
Francoforte
17:35
24.273
-0,37%
Lunedì 25 Agosto 2025, ore 20.09
Home Page
/
Notizie
/ Male DexCom sul mercato azionario di New York
Male DexCom sul mercato azionario di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
25 agosto 2025 - 16.10
Retrocede molto il
produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,68%.
Titoli e Indici
Dexcom
-5,79%
