Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:06
24.823 -1,23%
Dow Jones 19:06
48.034 -0,17%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Male Oracle sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
A picco il principale fornitore di software aziendale, che presenta un pessimo -4,15%.
