New York: andamento sostenuto per Nvidia

(Teleborsa) - Bene il chipmaker, con un rialzo dell'1,87%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nvidia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il grafico a breve della società di chip mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 183,1 USD e supporto stimato a quota 178. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 188,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
