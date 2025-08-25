New York: andamento sostenuto per Nvidia

(Teleborsa) - Bene il chipmaker
, con un rialzo dell'1,87%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nvidia
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il grafico a breve della società di chip
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 183,1 USD e supporto stimato a quota 178. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 188,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)