New York: andamento sostenuto per Nvidia

chipmaker

Nasdaq 100

Nvidia

società di chip

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,87%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il grafico a breve dellamostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 183,1 USD e supporto stimato a quota 178. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 188,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)