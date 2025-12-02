Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:21
25.522 +0,71%
Dow Jones 19:21
47.374 +0,18%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: brillante l'andamento di Nvidia

Seduta vivace oggi per il chipmaker, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,46%.
