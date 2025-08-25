New York: performance negativa per Constellation Brands

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il distributore di birra, vino e alcolici
, con una flessione del 3,06%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Brands
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Constellation Brands
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 165,5 USD. Primo supporto individuato a 160,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 170,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)