New York: luce verde per Constellation Brands

(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore di birra, vino e alcolici
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,35%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Brands
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Constellation Brands
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 136,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 145,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 131.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)