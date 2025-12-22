Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:21
25.457 +0,44%
Dow Jones 21:21
48.376 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

New York: luce verde per Constellation Brands

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore di birra, vino e alcolici, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,35%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Brands, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Constellation Brands segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 136,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 145,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 131.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
