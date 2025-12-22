Milano
New York: in bella mostra Constellation Brands
Migliori e peggiori
,
In breve
22 dicembre 2025 - 18.00
Rialzo per il
distributore di birra, vino e alcolici
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,35%.
Titoli e Indici
Constellation Brands
+4,19%
