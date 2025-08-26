Analisi Tecnica: indice DAX del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Andamento annoiato per il principale indice di Francoforte, che chiude la sessione in ribasso dello 0,37%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24.373,1. Primo supporto visto a 24.223,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 24.173,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)