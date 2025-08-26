Milano 25-ago
0 0,00%
Nasdaq 25-ago
23.426 -0,31%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 25-ago
24.273 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 25.829,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.829,91 in apertura.
Condividi
```