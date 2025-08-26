Milano 13:57
42.730 -1,15%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:57
9.279 -0,46%
Francoforte 13:57
24.157 -0,48%

Francoforte: in calo Durr

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Durr
Retrocede Durr, con un ribasso del 2,88%.
Condividi
```