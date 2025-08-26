Milano
13:57
42.730
-1,15%
Nasdaq
25-ago
23.426
0,00%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
13:57
9.279
-0,46%
Francoforte
13:57
24.157
-0,48%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: in calo Durr
Francoforte: in calo Durr
Migliori e peggiori
,
In breve
26 agosto 2025 - 13.00
Retrocede
Durr
, con un ribasso del 2,88%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: movimento negativo per Durr
Francoforte: in calo Durr
Francoforte: andamento sostenuto per Durr
Francoforte: giornata depressa per Durr
Titoli e Indici
Durr
-2,65%
Altre notizie
Francoforte: positiva la giornata per Durr
Francoforte: scambi al rialzo per Durr
Francoforte: rosso per Durr
Francoforte: netto calo registrato da K+S
Francoforte: calo per Sma Solar Technology
Francoforte: calo per ThyssenKrupp