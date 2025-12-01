Milano 12:00
42.956 -0,93%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:00
9.711 -0,10%
Francoforte 12:00
23.531 -1,28%

Francoforte: rosso per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Hensoldt
Sottotono Hensoldt, che passa di mano con un calo del 3,66%.
Condividi
```