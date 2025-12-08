Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:38
25.581 -0,43%
Dow Jones 18:38
47.721 -0,49%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Francoforte: calo per GEA Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per GEA Group
Composto ribasso per il Gruppo manifatturiero tedesco, in flessione del 3,12% sui valori precedenti.
Condividi
```