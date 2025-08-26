Milano 14:00
Londra: in perdita Kingfisher
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,30%.

L'andamento di Kingfisher nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,72 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,662. L'equilibrata forza rialzista di Kingfisher è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,778.

