Milano
11:31
42.101
-0,47%
Nasdaq
24-nov
24.874
0,00%
Dow Jones
24-nov
46.448
+0,44%
Londra
11:31
9.530
-0,05%
Francoforte
11:31
23.178
-0,26%
Martedì 25 Novembre 2025, ore 11.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Kingfisher, prevale lo scenario rialzista a Londra
Kingfisher, prevale lo scenario rialzista a Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
25 novembre 2025 - 09.50
Rialzo per il
fornitore di prodotti per la manutenzione della casa
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,12%.
Condividi
Leggi anche
A Londra, forte ascesa per Kingfisher
Londra: in calo Kingfisher
Londra: andamento rialzista per Standard Chartered
Teamviewer, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Titoli e Indici
Kingfisher
+4,72%
Altre notizie
Lufthansa, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Halma, prevale lo scenario rialzista a Londra
Old Dominion Freight Line, prevale lo scenario rialzista a New York
Mercedes-Benz, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Indice dei titoli bancari in Italia, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Settore vendite al dettaglio a Piazza Affari, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto