Milano 15:50
43.311 +0,12%
Nasdaq 15:50
25.539 +0,77%
Dow Jones 15:50
47.307 +0,04%
Londra 15:50
9.685 -0,18%
Francoforte 15:50
23.707 +0,50%

Londra: performance negativa per Endeavour Mining

Pressione sull'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che tratta con una perdita dell'1,94%.
