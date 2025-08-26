Milano 14:01
Londra: performance negativa per Schroders

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di gestione patrimoniale inglese, che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Schroders, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Schroders classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,933 sterline e primo supporto individuato a 3,827. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,039.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
