Londra: performance negativa per Schroders

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di gestione patrimoniale inglese
, che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Schroders
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Schroders
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,933 sterline e primo supporto individuato a 3,827. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,039.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)