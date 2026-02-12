Schroders, prevale lo scenario rialzista a Londra

(Teleborsa) - Rialzo per la società di gestione patrimoniale inglese
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 28,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Schroders
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,71%, rispetto a +0,92% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Schroders
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Schroders
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,007 sterline. Primo supporto a 5,762. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,633.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)