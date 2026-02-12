Milano 10:19
Schroders, prevale lo scenario rialzista a Londra

(Teleborsa) - Rialzo per la società di gestione patrimoniale inglese, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 28,88%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Schroders mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,71%, rispetto a +0,92% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Schroders. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Schroders evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,007 sterline. Primo supporto a 5,762. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,633.

