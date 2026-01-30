Milano 13:23
Schroders in trattative per possibili partnership nel capitale privato
(Teleborsa) - La società britannica di gestione di patrimoni Schroders avrebbe avviato trattative di alto livello per potenziali partnership, per accelerare la crescita nei mercati privati. Stando a quanto riferito da Reuters, sarebbero in corso colloqui sia con società di investimento, quali Wendel e Bridgepoint Group, sia con compagnie assicurative.

L'obiettivo dei colloqui è quello di ampliare le proposte ai clienti e trovare nuovi canali di distribuzione, per far crescere il business al alto potenziale. In un recente aggiornamento sull'andamento degli affari, la società ha indicato che Schroders Capital ha attratto 4,5 miliardi di sterline grazie a questa iniziativa.

