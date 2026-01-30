Schroders in trattative per possibili partnership nel capitale privato

Schroders

(Teleborsa) - La società britannica di gestione di patrimoniavrebbe avviato, per accelerare la crescita nei mercati privati. Stando a quanto riferito da Reuters, sarebbero in corsosia con società di investimento, quali, sia conL'obiettivo dei colloqui è quello die trovare, per far crescere il business al alto potenziale. In un recente aggiornamento sull'andamento degli affari, la società ha indicato che Schroders Capital hagrazie a questa iniziativa.