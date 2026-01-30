Schroders in trattative per possibili partnership nel capitale privato

(Teleborsa) - La società britannica di gestione di patrimoni Schroders
avrebbe avviato trattative di alto livello per potenziali partnership
, per accelerare la crescita nei mercati privati. Stando a quanto riferito da Reuters, sarebbero in corso colloqui
sia con società di investimento, quali Wendel e Bridgepoint Group
, sia con compagnie assicurative
.
L'obiettivo dei colloqui è quello di ampliare le proposte ai clienti
e trovare nuovi canali di distribuzione
, per far crescere il business al alto potenziale. In un recente aggiornamento sull'andamento degli affari, la società ha indicato che Schroders Capital ha attratto 4,5 miliardi di sterline
grazie a questa iniziativa.